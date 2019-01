Maxi rissa a Sottomarina, spunta un coltello: 5 giovani arrestati e tre denunciati

Insulti, violenza e bottiglie rotte per ferire gli avversari. Una grossa rissa, nella tarda serata di sabato, ha visto coinvolti una decina di giovani chioggiotti. Il tutto a Sottomarina, all'esterno di un discopub di Lungomare Adriatico. Nelle ore successive i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Chioggia hanno ricostruito l'accaduto, arrestando cinque ragazzi e denunciandone altri tre.

Violenza in strada

All'origine della lite sembra ci sia stato un alterco con scambio di insulti fra due dei ragazzi, che già nei mesi passati avevano avuto un diverbio accesso. La chiamata alle forze dell'ordine è partita alle 2.30. Si è scatenata una vera e propria guerriglia fra due gruppi, con almeno un coltello e colli di bottiglia rotti. Altri giovani si sono poco a poco aggiunti alla zuffa, sostenendo l'una o l'altra delle fazioni contrapposte. Tutti del posto i giovani coinvolti. Tra loro un minorenne, una ragazza e uno di nazionalità tunisina.

Domiciliari

Cinque dei coinvolti sono stati colti in flagranza di reato e quindi arrestati. Fra i tre denunciati c'è la ragazza, fidanzata di uno degli altri, e il minorenne. Tutti, tranne due, sono rimasti feriti e sono stati medicati all'ospedale, ma non risultano in gravi condizioni. I 5 arrestati, ai domiciliari, sono in attesa del processo per direttissima al tribunale di Venezia, lunedì. Il coltello recuperato dai militari dell'Arma era sporco di sangue. Tutto si è svolto all'esterno del locale.