Aggressione in via Cappuccina, tre persone ferite con un taglierino

Ha incrociato un cittadino bengalese davanti a un'attività commerciale e lo ha aggredito, colpendolo alle tempie con un taglierino e con un calcio. La polizia sta cercando un uomo che mercoledì sera, intorno all'ora di cena, ha seminato il panico in via Cappuccina a Mestre, nei pressi di un'agenzia di cambio. L'uomo, italiano e probabilmente sotto effetto di droga, ha aggredito apparentemente senza motivo lo straniero, che era fermo di fronte al negozio.

Erano circa le 19.20 quando la polizia ha ricevuto una segnalazione e, arrivata sul posto, ha trovato tre persone, tutte ferite. Si tratta di due bengalesi e un italiano, di cui due intervenuti in difesa dell'uomo aggredito poco prima. Entrambi sono stati colpiti alle mani e al viso con il taglierino, che l'aggressore ha gettato via prima di dileguarsi. Gli agenti della squadra volanti hanno setacciato la zona e stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per ricostruire i fatti e dare un'identità all'uomo che è scappato.