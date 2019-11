Ristoratore arrestato: spacciava droga

Gestiva una trattoria, ma quella non era l'unica sua fonte di guadagno. I carabinieri, infatti, hanno scoperto che aveva messo in piedi un giro di droga sia nei pressi della sua abitazione che all'interno del locale. E' stato arrestato nei giorni scorsi G.B., 40enne veneziano residente nel quartiere di San Teodoro a Mestre, alle porte del parco San Giuliano, gestore di una trattoria a Marghera. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio: i militari, infatti, ritengono che avesse un piccolo business.

L’operazione, portata a termine con l'aiuto delle unità cinofile della polizia locale di Venezia, è scattata nei pressi dell’abitazione dell’uomo quando, a seguito di una precedente attività effettuata a ridosso di alcune palazzine del quartiere San Teodoro, era emerso un sospetto viavai di giovani. A quel punto è scattato il controllo, che ha consentito di trovare 9 ovuli di hashish del peso di 100 grammi circa e un involucro con 4 grammi di cocaina. L’attività, proseguita all’interno dell’appartamento dell’uomo, ha poi consentito di rinvenire materiale vario utilizzato per la pesatura, il taglio ed il confezionamento delle singole dosi e quasi 8mila euro in contanti. «La tipologia dello stupefacente e del materiale sequestrato sono indice della fiorente attività di spaccio che l’uomo aveva in zona e anche presso il locale che gestiva», spiegano dal comando di via Miranese.