Ponte del Lovo, iniziata la sistemazione dell'arco sui lati: circolazione interdetta

Ponte del Lovo: giovedì sono iniziati i lavori al manufatto che collega il Teatro Goldoni a campo San Salvador. Era stato notato un lieve cedimento, di circa un centimetro, delle armille in entrambe le arcate del ponte e, su richiesta dell'assessorato ai Lavori pubblici, Insula ha eseguito un sopralluogo tecnico dal quale è scaturita la decisione di procedere con il ripristino degli elementi.

Limitazione di traffico

Da giovedì mattina, per due settimane, si lavorerà per riposizionare nella corretta sede le due armille. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il settore Mobilità e Trasporti del Comune ha emanato un’ordinanza che prende in esame le misure di limitazione di traffico e di sospensione delle occupazioni di spazio acqueo. È pertanto interdetto alla circolazione per tutte le imbarcazioni, a remi e a motore, il rio di San Salvador. Concluso questo intervento, saranno avviati dei lavori di manutenzione (cuci-scuci e intonacatura dell’arcata) del ponte di San Moisè.