C'è la neve, cancellazioni annunciate ma mal digerite nel Veneziano "Servivano treni in più"

Non è stata una giornata semplice per chi si è dovuto spostare in treno giovedì, quando tutta la provincia è stata interessata da un'intensa nevicata che ha causato anche incidenti stradali con esito tragico (DETTAGLI). In ottemperanza al piano neve, come ampiamente annunciato nei giorni precedenti, Rfi ha cancellato metà dei treni regionali, convogliando l'afflusso dei pendolari su meno treni. Il traffico in mattinata è andato a rilento accumulando ritardi e registrando anche qualche soppressione.

"Circolato il 70% dei treni"

A giudicare dai pannelli informativi situati nelle stazioni ferrovierie intermedie, perlomeno quelli sulla linea ferroviaria Venezia-Padova, nella prima mattinata le cancellazioni sono state molto numerose, causando una certa arrabbiatura tra i viaggiatori. Peggio è andata per coloro che di solito si muovono sui treni di Sistemi territoriali: la linea Mestre - Adria è stata bloccata per tutto il giorno, come recita un avviso presente sul sito della società. Secondo Rfi, invece, nel corso della giornata avrebbe circolato il 70% dei convogli, rispetto al 50% previsto.

Ritardi tra Mestre e Venezia

Nel pomeriggio nella stazione tra Mestre e Venezia i ritardi si facevano ancora sentire: il regionale 2721 proveniente da Verona Porta Nuova viaggiava in ritardo di più di un'ora, mentre il regionale 2238 partito da Bologna centrale alle 17.18 era indietro di 26 minuti sulla tabella di marcia. Cancellati in precedenza anche il Venezia-Napoli delle 14.35, mentre, per rimanere in ambito di treni a lunga percorrenza, l'EuroStar FR 9430 delle 12.30 da Napoli Centrale con destinazione il capoluogo lagunare, alle 18 viaggiava con una quarantina di minuti di ritardo. Il regionale diretto a Adria delle 17.41 totalizzava 28 minuti di ritardo, mentre il 2723 con destinazione Verona Porta Nuova aveva accumulato nel tardo pomeriggio fin da subito 22 minuti di ritardo. In precedenza cancellati i convogli da Milano per Venezia delle 17.45 e, in mattinata, delle 7.15. Idem per la direttrice opposta, con due soppressioni.