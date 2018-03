Accusati di voler mettere una bomba a Rialto: i 3 kosovari hanno chiesto il rito abbreviato

Hanno chiesto il rito abbreviato Fisnik Bekaj, Dake Haziraj, Arian Babaj, i tre giovani di nazionalità kosovara accusati di progettare un attentato a Rialto arrestati a fine marzo dell'anno scorso dopo un blitz congiunto di polizia e carabinieri. La richiesta è stata formulata stamattina al giudice Massimo Vicinanza dai loro avvocati difensori, nel corso dell'udienza preliminare che si è svolta nell'aula bunker di Mestre.

Sconto di un terzo della pena

Il rito abbreviato evita il dibattimento in aula e permette di ottenere lo sconto di un terzo della pena: il processo si caratterizzerà solo attraverso l'analisi degli elementi raccolti dagli inquirenti nel corso delle indagini preliminari. I tre, che devono rispondere del reato di associazione con finalità di terrorismo, sono accusati di far parte di una cellula vicina all'Isis e di voler progettare un attentato a Venezia.

"Ad avere una bomba a Rialto..."

A preoccupare gli investigatori soprattutto un'intercettazione ambientale: "Con Venezia guadagni subito il Paradiso per quanti monafik (ipocriti) ci sono qua. Ad avere una bomba... a Rialto". La frase venne pronunciata, secondo gli inquirenti, da un quarto componente del gruppo, all'epoca diciassettenne. Quest'ultimo il 31 gennaio scorso è stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione, sempre con rito abbreviato, e si trova detenuto in una struttura per minorenni in Sardegna. Si è sempre dichiarato innocente, al pari degli altri 3 suoi connazionali.