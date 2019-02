La valigetta rubata e recuperata dalla camorra, l'ex imprenditore e il «braccio destro»

Nel 2002 gli era stata rubata la valigetta con dentro la tesi di laurea della fidanzata. Anzichè rivolgersi ai carabinieri, aveva chiesto aiuto alla camorra che in meno di 24 ore l'aveva recuperata. Un episodio, questo, che sottolinea la capacità di penetrazione della mafia nel Veneto orientale, a maggior ragione per il fatto che il protagonista sarebbe il direttore di una banca di Jesolo, indagato nell'inchiesta che ha portato a 50 arresti in Veneto e accusato di aver consentito ai camorristi di operare su conti societari senza averne titolo.

I personaggi di spicco dell'associazione erano Luciano Donadio e Raffaele Buonanno. Il primo, imprenditore edile di Casal di Principe che vive a Eraclea da oltre vent'anni, è ritenuto uno dei referenti del clan dei casalesi in zona e quando era impossibilitato a occuparsi di qualcosa si affidava, tra gli altri, a Christian Sgnaolin, sandonatese e titolare della "Imperial Agency", azienda di Jesolo che si occupa di sicurezza sul lavoro. Sgnaolin è considerato dagli investigatori uno degli uomini di Donadio, che dirigeva le attività in assenza del capo. Dalla gestione delle società alle estorsioni.

E poi c'era Graziano Poles, 69enne di Jesolo, prima titolare dell'azienda "Costruzioni Piscine" (che è fallita) e poi diventato l'uomo che, secondo gli investigatori, avrebbe tenuto i rapporti con l'amministrazione comunale di Eraclea, finanziando la campagna elettorale di Graziano Teso nel 2006 in cambio di favori.