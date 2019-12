È stato ritrovato e sta bene Fabrizio Melodia

Sta bene, ed è stato ritrovato lunedì pomeriggio a Milano, Fabrizio Melodia di Mira. Dell'uomo i famigliari avevano perso le tracce, il 23 dicembre scorso, dopo una telefonata in cui aveva annunciato alla moglie di trovarsi in un'Autogrill, nelle Marche, e di essere sul punto di tornare a casa per trascorrere le feste di Natale. Dove non è mai arrivato, però. Risultando il telefonino non rintracciabile, nelle ore e poi nei giorni successivi, di lui è stata denunciata la scomparsa ai carabinieri il 24 dicembre. Si temeva potesse esser stato vittima di un raggiro. Invece il suo allontanamento è stato volontario. I parenti avevano chiesto di diffondere e condividere un appello per il ritrovamento, sui social, insieme alla foto.