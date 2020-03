Detenuti in rivolta nel carcere di Venezia

Un gruppo di detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia ha inscenato una protesta martedì in tarda mattinata. Le forze dell'ordine stanno cercando di contenere i danni.

I detenuti di un padiglione, come molti altri in diverse strutture d'Italia, durante la rivolta hanno provocato dei danni nell'edificio, svuotando estintori e danneggiando altri oggetti, oltre che cercando di distruggere le inferriate. Hanno anche appiccato il fuoco. Al momento, nessuno risulta evaso. La polizia penitenziaria, insieme ai colleghi della questura, ai carabinieri e ai finanzieri, ha creato un cinturone all'esterno per monitorare la situazione ed evitare eventuali tentativi di fuga. Polizia, carabinieri, guardia di finanza ed esercito sono sul posto e nelle vicinanze per bloccare eventuali tentativi di evasione. Sono stati anche potenziati i posti di controllo lungo il ponte della Libertà.

Le proteste stanno scoppiando da giorni in molti penitenziari di tutta Italia. Sono collegate ai timori per la diffusione del coronavirus e al fatto che, per arginare i rischi di contagio, il governo ha decretato la sospensione dei colloqui dei detenuti con i familiari all’interno delle carceri (i colloqui sono stati sostituiti con videochiamate e telefonate). I detenuti, inoltre, protestano in generale per le condizioni di vita e per i rischi dovuti al sovraffollamento.

Seguiranno aggiornamenti