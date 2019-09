Malore in barca: scivola in acqua e batte la testa, 81enne perde la vita

Si è sentito male ed è finito in acqua. Ha battuto la testa ed è svenuto. L'uomo che era con lui, un conoscente, ha provato a salvarlo ma ogni tentativo, anche per gli operatori di un'ambulanza arrivati poco dopo, è stato vano. Non c'è stato niente da fare per Roberto Bertoli, 81enne veneziano, morto la scorsa notte al Lido di Venezia probabilmente a causa di un improvviso malore.

Morto Roberto Bertoli

Bertoli in passato era stato un antiquario e aveva diretto un Casinò di Croazia. Era conosciuto in provincia di Venezia anche per il suo vecchio legame con la Mala del Brenta di Felice Maniero. L'81enne era a bordo di un barchino quando, secondo la ricostruzione della polizia, ha accusato un malore. Ha perso l'equilibrio ed è finito in acqua. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e un'ambulanza, che ha trasportato l'amico all'ospedale perchè in stato di ipotermia.