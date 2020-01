Il veneziano Roberto Cicutto nuovo presidente della Biennale

«Sarà il veneziano Roberto Cicutto il nuovo presidente de La Biennale di Venezia». A comunicarlo è stato il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, che ha avviato questa mattina la procedura di nomina. «Una candidatura prestigiosa per una delle più importanti istituzioni culturali italiane», ha commentato Franceschini. Cicutto subentra a Paolo Baratta.

Nuovo presidente della Biennale di Venezia

«Negli ultimi anni la Biennale ha vissuto un processo di rinnovamento in tutti i settori di attività e ha incrementato la sua già notevole fama sulla scena internazionale - ha concluso Franceschini - Questo è stato possibile grazie al prezioso lavoro di Paolo Baratta e della sua squadra che ringrazio. Sono certo che Baratta, con la sua autorevolezza, continuerà a impegnarsi per La Biennale».

Roberto Cicutto

Cicutto dal 2009 ricopre la carica di presidente e amministratore delegato di Istituto Luce-Cinecittà srl. Nato a Venezia nel 1948, ha lasciato la cittaàdopo aver conseguito la maturità classica al liceo Marco Polo. Si è quindi trasferito a Roma, dove ha intrapreso la carriera cinematografica. Nel 1978 ha fondato la società di produzione Aura Film, con cui ha vinto, dieci anni dopo, il Leone d'oro a Venezia per "La leggenda del santo bevitore" con la regia di Ermanno Olmi. Nel 1984 ha costituito la società Mikado Film, con cui ha distribuito e prodotto film dei più rappresentativi registi italiani e stranieri. Nel 1993 con Angelo Barbagallo, Nanni Moretti e Luigi Musini ha fondato la Sacher Distribuzione; è stato inoltre partner di Ermanno Olmi nella società di produzione Cinemaundici. Nel 1994, in occasione del centenario della nascita del cinema, è stato insignito dal presidente della Repubblica del titolo di commendatore.