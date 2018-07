Avvicendamento al comando dei carabinieri di Jesolo: Tagliari prende il posto di Accoto

Cambio al vertice alla stazione dei carabinieri di Jesolo. Si è infatti insediato già da circa 2 mesi il luogotenente Roberto Tagliari, il cui ultimo incarico è stato al comando della stazione di Meolo. Sostituzione il maresciallo Maggiore Renato Accoto, trasferito in provincia di Treviso.

Il nuovo comandante

Il nuovo comandante è subentrato nel periodo più caldo dell’anno e si è subito prodigato nel gestire le emergenze quotidiane del territorio, oltre che dirigere in prima persona i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, con risultati già visibili. Tagliari, originario di Bressanone, è sempre stato impiegato sulla linea territoriale dell’Arma in stazioni, al nucleo Radiomobile, oltre che ai posti di frontiera con l'Austria e nei nuclei operativi di Brunico, Bressanone e Bolzano.

In missione di pace

Laureato in Scienze Politiche, ha operato in diverse missioni di pace all'estero, in particolare in Albania, Kosovo, nei territori palestinesi e per due volte in Afghanistan. Parla correttamente inglese e tedesco.