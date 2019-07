A fuoco vari punti della pineta, si alza in volo l'elicottero dei vigili del fuoco

A fuoco la pineta della Brussa di Caorle. I vigili del fuoco sono stati allertati verso le 15.30 di oggi, martedì 30 luglio, per vari incendi divampati sull'area.

Elicottero

Le squadre dei vigili del fuoco da Venezia e Portogruaro, arrivate in zona, si sono accorte della impossibilità di intervenire via terra per domare i roghi nei vari punti. È stato deciso di alzare in volo l'elicottero del Corpo per consentire un intervento più mirato e rapido sulle fiamme. Non risultano persone coinvolte. Il fumo è visibile a distanza.

Il sostegno ai vigili del fuoco

Proprio oggi la giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, ha stanziato 350.000 euro per l’acquisto di mezzi e attrezzature che saranno concesse in comodato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. «La finalità è quella di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema Veneto - ha commentato l'assessore - per gli interventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche calamità. È stato predisposto un piano operativo annuale 2019 che riporta le caratteristiche tecniche delle attrezzature e dei mezzi da acquistare e concedere in comodato d'uso gratuito ai vigili del fuoco della Regione del Veneto.