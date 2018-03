Messa in sicurezza della Romea: "A Roma deciso un incremento di risorse per i lavori"

L'incremento di risorse deciso a Roma venerdì, al termine dell'incontro tra i comitati e l'Amministratore delegato di Anas, Gianni Armani, per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza della Romea, "è un traguardo importante - spiega il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta - ma ora sta alla politica, al governo e alla Regione, in particolare, - conclude Baretta - mantenere alta l'attenzione per giungere a una soluzione definitiva del problema".

Un incremento da 150 a 220 milioni

Previsto uno studio di fattibilità dei diversi scenari progettuali. "Arrivano buone notizie per la messa in sicurezza della Romea - spiega Baretta, candidato Pd al Senato nel collegio uninominale di Rovigo, Chioggia, Cavarzere, Cona, Riviera del Brenta e Miranese -. L'incontro tra i vertici di Anas e i rappresentanti dei Comitati, che si stanno battendo da tempo per tenere alta l'attenzione sulla pericolosità di questa importante arteria, sì è concluso in modo utile. Come ho sostenuto a più riprese bisogna rompere l'isolamento di Chioggia e della provincia di Rovigo, attraverso il potenziamento della viabilità e della rete ferroviaria. Lo stanziamento di ulteriori fondi, deciso nei scorsi giorni dal Cipe, è solo il primo passo".