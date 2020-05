Si rompe la tubatura dell'acquedotto, il paese rimane "a secco" d'acqua

All'alba di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio tra via Giovanni XXIII e via Val Gardena a Borbiago di Mira per la rottura della tubazione principale dell'acquedotto che ha causato una grossa voragine nel manto stradale. La conseguenza immediata è stato il blocco della fornitura idrica al paese.

L'intervento dei soccorsi

I pompieri del locale distaccamento hanno lavorato per diminuire i disagi ed evitare l'allagamento di alcune abitazioni. Le squadre dell’acquedotto e della città metropolitana si sono portate sul posto per ridurre il più possibile i danni. I lavori di ripristino sono ancora in corso.