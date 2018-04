Ruba le carte di credito a due coetanee, poi preleva 1300 euro: incastrata dai carabinieri

Controlli sul litorale nel fine settimane per i carabinieri di Caorle che hanno deferito in stato di libertà una 51enne di nazionalità moldava, residente in città e sospettata di aver utilizzato indebitamente le carte di credito di due sue coetanee residenti sul litorale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe sottratto con destrezza le tessere bancomat di una 50enne e di una 47enne direttamente dalle proprie borse, poi avrebbe eseguito ripetuti prelievi negli sportelli Atm di zona, impossessandosi di circa 1300 euro.

Arsenale da scasso

Sempre i militari dell'Arma caorlotti hanno fermato due giovani di nazionalità romena e uno moldava, i primi due domiciliati a Mestre e l'altro a Spinea, trovati in possesso, a seguito di perquisizione, di un cacciavite, una smerigliatrice portatile, nonché barre filettate con bulloni, tondini in acciaio modificati e varie lame da taglio. Tutto il materiale, che ha fatto presagire l'attività illecita del trio, era nascosto nell'automobile di uno dei giovani, poi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pordenone.