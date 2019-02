Ruba i giocattoli nel giardino di una casa, la padrona la coglie in flagrante: denunciata

Si trovava regolarmente in casa, quando, gettando lo sguardo in giardino, ha sorpreso una donna intenta a rubare i giocattoli del figlio. È successo qualche giorno fa a Ca' di Valle, frazione di Cavallino Treporti: la ladruncola, una casalinga 63enne del posto, è stata denunciata dai militari dell'Arma per il reato di tentato furto in abitazione.

Denunciata

La 63enne, colta in flagranza, è fuggita a bordo della propria automobile. Non così velocemente da impedire alla vittima del furto di leggere la targa e denunciarla ai carabinieri. Non è stato complesso per i militari rintracciare la proprietaria del mezzo, che ha ammesso le proprie responsabilità. Per lei è scattata, inevitabilmente, la denuncia a piede libero.