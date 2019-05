Rubò le offerte dei fedeli in chiesa, denunciato padre di famiglia

Era entrato in chiesa in un momento in cui non c'era alcun fedele, e quindi lontano da occhi indiscreti. Si era quindi appropriato delle offerte per poi allontanarsi con la refurtiva, circa 150 euro. I carabinieri della motovedetta della compagnia di Chioggia nei giorni scorsi hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato un 43enne del posto.

Identificato con le telecamere

I fatti risalgono al 2 gennaio. Osservando le immagini di videosorveglianza della chiesa di San Martino, i militari dell'Arma hanno ricostruito esattamente quanto successo quel giorno. L'uomo si era avvicinato alla cassettina delle offerte di un portacandele posizionato a lato dell'altare, forzando il lucchetto e asportando tutte le donazioni dei fedeli. Dopo essere risaliti all'identità del 43enne, un padre di famiglia assistita dalla parrocchia e quindi noto al parroco, per l'uomo è scattata la denuncia.