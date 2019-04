Rubano caffè per centinaia di euro: fermati da un finanziere fuori servizio

Hanno nascosto tutta la merce nelle loro borse e poi si sono diretti verso l'uscita, ma senza passare per le casse. Due giovani ladri di 24 e 27 anni, un ragazzo e una ragazza, originari di San Daniele del Friuli, sono stati arrestati lunedì sera intorno alle 20 dopo aver messo a segno un furto all'interno del supermercato Mega di San Donà di Piave.

La coppia, che in questi giorni è ospite nel nuovo ostello di via Torino a Mestre, è stata fermata da un finanziere fuori servizio. Il militare aveva notato i due giovani mentre rubavano decine di confezioni di caffè, per un valore di circa 300 euro, e ha chiamato i carabinieri che li hanno fermati. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.