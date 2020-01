Furto nel cantiere edile: rubati 100 chili di cavi elettrici a un'azienda di Jesolo

Ladri in azione all'interno di un cantiere edile in via De Gasperi, a San Biagio di Callalta. Qui i malviventi hanno portato via praticamente tutti i fili elettrici, contenenti anche metalli che hanno raggiunto un valore ormai considerevole che sarebbero serviti per realizzare gli impianti di un'abitazione. L'episodio sarebbe avvenuto durante lo scorso week end ed è stato scoperto solo lunedì mattina dagli operai di un'azienda edile di Jesolo, impegnata in queste settimane nei lavori di realizzazione. In tutto i ladri se ne sono andati con ben 100 chili di fili elettrici, per un valore complessivo di circa 600 euro.

Rubati 100 chili di cavi elettrici

Il titolare dell'azienda edile, con sede a Jesolo, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta, a cui ha presentato formale denuncia già lunedì mattina: i militari sono poi giunti sul posto, per svolgere un sopralluogo e verificare quanto era accaduto. I malviventi avevano completamente divelto una parte della recinzione esterna, entrando così agilmente all'interno del cantiere e caricando un mezzo, molto probabilmente un furgone, con la refurtiva. Impossibile per ora accertare quando il furto si sia effettivamente consumato: gli investigatori visioneranno probabilmente le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La merce è probabilmente destinata ad essere rivenduta ad altre aziende edili compiacenti o spedita all'estero.