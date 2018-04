Rugby in piazza San Marco per promuovere il torneo, società multata dalla Municipale

Rugby in piazza San Marco, iniziativa quasi subito interrotta ma che comunque ha sortito qualche effetto. Sicuramente pubblicitario, visto che i giocatori del San Donà, arrivati nel "salotto" di Venezia mercoledì mattina in uniforme da gioco, non hanno mancato di attirare l'attenzione su di sé. E soprattutto sul motivo per cui erano lì, ovvero la promozione del torneo "SeVenice". Per alcuni minuti hanno finto, come riportano i quotidiani locali, di essere in campo: qualche passaggio e brevi azioni, quasi come fosse un riscaldamento pre partita. I passanti incuriositi hanno scattato foto e si sono chiesti il motivo di una scena così inusuale.

Multati

La squadra, al gran completo, aveva al seguito anche gli allenatori, nonché un fotografo che ha immortalato il tutto. Ne verranno fuori immagini straordinarie, visto che poche persone possono vantarsi di aver giocato a rugby a San Marco. Le azioni dei giocatori sono state interrotte poco dopo dall'intervento degli agenti della polizia municipale, che hanno riscontrato l'iregolarità dei comportamenti dei giocatori e hanno multato la società. Un'ammenda da 50 euro, saldata al momento.

Il torneo

L'iniziativa, di fatto, era stata escogitata a mo' di flashmob per promuovere la prima edizione di “SeVenice”, torneo internazionale di rugby a sette di Venezia. La manifestazione è stata ideata come competizione di alto livello nella specialità del gioco a sette, con l'obiettivo di farla crescere in Italia anche attraverso il confronto con altre realtà internazionali. Appuntamento sabato 23 giugno a San Donà.