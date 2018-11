Run in red bissa il successo dello scorso anno, in 600 per dire no alla violenza sulle donne

Anche quest’anno, malgrado la pioggia, in centinaia si sono dati appuntamento a Jesolo, in piazza Brescia per partecipare a Run in Red, la corsa non competitiva organizzata nella località balneare in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L'evento

Oltre 600 le pettorine distribuite durante la mattinata con i partecipanti poi riuniti sotto il gonfiabile allestito in piazza centrale del Lido di Jesolo. Poi il via, alle 14.30 con la possibilità di scegliere tra i due percorsi da 3 e 7 chilometri e i primi corridori a tagliare la linea del traguardo poco prima delle 15. Una giornata dal forte valore simbolico, un’onda rossa (colore dei K-way realizzati appositamente per l’occasione) che ha voluto dire “no” alla violenza contro le donne. Tra chi ha scelto di aderire, cittadini jesolani, imprenditori e amministratori come il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia e l’assessore alle Pari Opportunità, Flavia Pastò.