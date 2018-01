Sveglia con sorpresa: ladri in azione nella notte, rubano le ruote all'automobile in sosta

Il modus operandi è sempre lo stesso. I predoni entrano in azione di notte, sollevano l'automobile con un cric e rubano le ruote, lasciando poi il mezzo sollevato, con i mozzi appoggiati su mattoni o mattonelle. L'ultimo episodio è successo tra lunedì e martedì, la sfortunata vittima del furto una residente in via Gramsci a Mirano.

La foto sui social

Non è certo una novità quella della razzia di ruote nel Veneziano, a più riprese, infatti, la "banda delle ruote" ha preso di mira veicoli parcheggiati in zone residenziali, e la stessa Mirano non è nuova alla "gesta" di questi predoni. La foto è circolata sui social, generando malumore nei residenti che hanno denunciato la precarietà della zona, specie in orario serale: "Non molto tempo fa era una zona residenziale, ora non siamo più liberi di vivere serenamente. Sembra di vivere nel Bronx".