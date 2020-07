Ruspe in azione al campo Sinti di Favaro: abbattute 7 casette

Ruspe di nuovo in azione questa mattina al campo Sinti in via del Granoturco a Favaro Veneto, inaugurato nel novembre del 2009. Dopo i cinque moduli abitativi già rasi al suolo lo scorso anno sono state abbattute oggi altre sette casette.

Evitare la marginalità sociale

«Lo scopo - ha spiegato l'assessore alla Coesione sociale SimoneVenturini - è di evitare che le casette rimaste vuote, in stato estremamente degradato e quindi irrecuperabili e inutilizzabili per altri scopi di natura sociale, possano essere occupate da altre persone, magari provenienti da campi nomadi di altre città, creando ulteriori situazioni di tensione e di marginalità sociale. In questi ultimi anni il Comune ha voluto accendere i riflettori sulla situazione del campo, con una particolare attenzione ai diritti dei bambini e all'assolvimento dell'obbligo scolastico». Gli ha fatto eco la vicesindaco Luciana Colle: «La nostra volontà - ha ribadito - è di evitare situazioni di marginalità, come quelle che si erano venute a creare in questi anni. L'obiettivo è ridare dignità alle persone e ai luoghi, nel rispetto anche di chi abita in questa zona».