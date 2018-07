"Si gioca alle slot anche negli orari vietati": arriva la chiusura per una sala a Fiesso

Venerdì sera, nel territorio di Fiesso d’Artico, i carabinieri della stazione di Stra hanno dato esecuzione al provvedimento del questore di Venezia con cui è stata disposta la sospensione per sette giorni di un’attività bar-sala slot condotta da un 48enne cinese. "Nel corso di numerosi controlli eseguiti dai militari è stato documentato come l’esercente, dopo l’orario di chiusura, continuasse a consentire l’esercizio del gioco attraverso le slot machine", dichiarano in una nota i carabinieri.

In sette occasioni le forze dell'ordine hanno comminato al titolare la sanzione amministrativa di 166,66 euro per la violazione dell'ordinanza del Comune della Riviera del Brenta avendo riscontrato la presenza, all’interno del locale, di persone dedite al gioco al di fuori degli orari previsti. "In una circostanza, in particolare, un avventore è stato sorpreso nell’atto di giocare alle slot persino durante l’orario di chiusura dell’attività", concludono i carabinieri.