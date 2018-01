Saldi: il Valecenter di Marcon si prepara alle 'Notti bianche', shopping non stop fino alle 23

Il centro commerciale Valecenter di Marcon si prepara alle “Notti bianche” dei saldi, in programma venerdì e sabato, quando i negozi rimarranno aperti dalle 9 alle 23. Due aperture straordinarie che permetteranno ai tanti clienti di effettuare acquisti nei numerosi negozi ospitati dalle gallerie del centro.

Festeggiando la Befana

Per l’occasione non mancheranno eventi di animazione per l’Epifania. Lo shopping center veneziano, ospiterà animazioni per i più piccoli (il 5 e 6 gennaio dalle 17 alle 21 e il 7 gennaio dalle 16 alle 19), con l’arrivo della befana sabato 6 gennaio che porterà le calzette a tutti i bambini. I saldi, che prenderanno il via in questo lungo week-end, proseguiranno fino al 28 febbraio.