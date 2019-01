Tutto quello che c'è da sapere sui saldi: le date, gli orari degli shopping center e i consigli utili

Finalmente l'attesa degli "shoppingmaniaci" è finita: da sabato 5 gennaio partono i saldi invernali in tutta la Regione che si concluderanno giovedì 28 febbraio.

La decisione

A stabilirlo è la deliberazione di Giunta regionale n. 1105 del 28/06/2013, che regola le vendite straordinarie per tutto il Veneto. E che recita testualmente: “Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio di ogni anno, sino al 28 febbraio”.

Flop?

Un evento molto atteso dai consumatori ma tuttavia c'è già chi parla di "flop annunciato": «Andrebbero eliminati» sostiene il presidente del Codacons Carlo Rienzi secondo cui «gli acquisti durante il periodo di sconti faranno registrare anche nel 2019 una pesante flessione, pari a circa il -7% su anno e una spesa media a famiglia che scende a quota 157 euro».

Nel Veneziano

In provincia l'attesa diventa febbrile nei templi dello shopping: il Valecenter, in particolare, si prepara alla prima giornata di saldi, in programma con apertura dalle 9 alle 22, un orario che permetterà ai tanti clienti di effettuare i migliori acquisti nei numerosi negozi ospitati dalle gallerie del centro. ​Non mancheranno gli eventi di animazione per l’Epifania: il 6 gennaio, dalle 16, arriverà la befana a portare dolci e calzette a tutti i bambini. Al centro commerciale Porte di Mestre chiusura prevista alle 21 per i negozi e alle 22 per la ristorazione e anche la Nave de Vero per l'occasione chiuderà alle 22. Previsto il pienone anche all'outlet di Noventa di Piave, il paradiso degli amanti delle firme con 160 negozi aperti per il weekend dalle 8 alle 22: in prossimità dei caselli di San Donà di Piave e Palmanova c'è allerta "rallentamenti".

Consigli utili

Infine, ecco tutti i consigli utili per questa nuova ondata di sconti: segnare l’oggetto adocchiato, il negozio che lo ha esposto e anche il prezzo di costo, sono tutti dettagli che serviranno ad andare a colpo sicuro e, soprattutto, a non farsi raggirare rispetto alle percentuali di sconto applicato durante i saldi invernali 2019.