Grandi sconti su grandi firme: parte la stagione dei saldi all'hotel Russott di Mestre VD

Giù i prezzi fino al 60% su oltre 30 mila capi di alta moda sul Temporary Store di Aureatrade, all'ex Ramada in via Orlanda 4, dal 5 al 14 gennaio

Grandi firme per uomo, donna, e bambino, dall'abbigliamento alle calzature: iniziano i 'saldi da sogno'. Migliaia di capi, tutto lo stock ex Sira in svendita. Da lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, e da venerdì alla domenica dalle 9.30 alle 20.

Griffe acquisite dalla Aurea Trade dal fallimento della Sira srl di Vedelago. Esposte le marche più famose, da Valentino a Tommy Hilfiger, da Guess a Diesel. Tra le scarpe Hogan, Micheal Kors, Ugg, Timberland. Tra gli oggetti in vendita anche piccoli elettrodomestici, provenienti da fallimenti. Aurea Trade punta all'apertura di due outlet, con merce proveniente da fallimenti e aste giudiziarie.