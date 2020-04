Salta la fila ed entra al supermercato senza guanti e mascherina, denunciato

Tutti erano in fila ad aspettare il proprio turno. Lui, non appena è arrivato, li ha superati ed è entrato. Non indossava nemmeno guanti e mascherina (che sono obbligatori per accedere alle attività commerciali), un 59enne di Spinea che ha seminato il caos in un supermercato della zona.

L'uomo, oltre ad inveire contro le persone in fila che lo avevano rimproverato, si è poi scagliato anche contro i carabinieri, intervenuti subito. A nulla sono valsi gli inviti dei militari ad allontanarsi. Il 59enne, anzichè tranquillizzarsi, li ha insultati. Per questo è stato denunciato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e oltraggio.

I controlli di questi giorni nei pressi dei punti vendita dei prodotti alimentari del territorio hanno portato anche ad altre denunce. Al supermercato Coop di Marghera è stata denunciata una 42enne che aveva rubato 250 euro di prodotti dagli scaffali, mentre al Mega di Santa Maria di Sala sono stati denunciati due 19enni che avevano nascosti generi alimentari in una borsa.

