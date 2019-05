Il sindaco di Venezia saluta i lagunari in partenza per l'Afghanistan

Il sindaco di Venezia ha voluto salutare oggi, nella caserma Edmondo Matter di Mestre, i militari del reggimento lagunari "Serenissima" che il 15 maggio partiranno alla volta di Herat, in Afghanistan, per collaborare alla missione "Resolute Support" sotto l'egida della Nato. La missione è iniziata l'1 gennaio 2015 dopo la fine della precedente "International Security Assistance Force ISAF".

Il saluto del sindaco

Il primo cittadino è stato ricevuto dal comandante del Reggimento, il colonnello Roberto Cocco, che a partire da mercoledì prossimo guiderà i suoi uomini in Medio Oriente: «Voglio ringraziarvi per quanto di buono avete fatto per Venezia - ha detto il sindaco ai militari - Molti di voi sono stati impegnati nell'operazione "Strade sicure" e hanno dimostrato di appartenere davvero a un corpo d'elite. Ora partite per una missione comunque difficile - ha sottolineato - è il vostro lavoro, certo, però voglio dirvi di stare attenti. Siete ben addestrati, siete ben guidati, siete ben allenati, ma la vita è la vita. Poco fa abbiamo consegnato al vostro comandante la bandiera di Venezia e aspetteremo di vederla al vostro ritorno a dicembre, quando faremo una bella festa. Nel frattempo cercheremo di occuparci meglio che possiamo della vostra città».

I lagunari partiranno sotto il comando della Brigata di cavalleria "Pozzuolo del Friuli", che raggiungerà l'Afghanistan con tutti i suoi "assetti", compresi il reggimento Genio guastatori e il reggimento logistico: «Siamo onorati e orgogliosi di portare i vessilli di Venezia in terre così lontane - ha dichiarato il comandante Cocco - Come fecero in passato i nostri antichi predecessori, i 'fanti da mar'».