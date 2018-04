Il saluto del prefetto Boffi: "Ho ricevuto tanto. Venezia, il più bel disegno lasciato sulla terra"

Si congeda non senza dispiacere il prefetto Carlo Boffi dalla città lagunare.

"Un territorio che mi ha dato moltissimo, non solo dal punto di vista artistico e culturale, ma anche in termini di calore umano e civiltà. E' uno dei luoghi dov'è maggiormente possibile percepire la contaminazione tra il fascino dell'antichità e le opere contemporanee, come le mani di Lorenzo Quinn. Venezia pulsa, pur con tutte le problematiche".