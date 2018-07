Collassa mentre si trova in acqua: bagnante viene rianimata da un bagnino di 19 anni

Ha capito che la situazione era grave e che serviva intervenire il prima possibile: preoccupazione a Jesolo, all'altezza della torretta 19, per le condizioni di una bagnante di 46 anni di nazionalità romena che all'improvviso si è sentita male mentre si trovava in acqua. Deve ringraziare la prontezza di un bagnino della JesolMare di 19 anni, fresco di brevetto, che non ha esitato a praticare tra i primi le manovre rianimatorie.

Rianimazione

E' intervenuto assieme a un collega per poi passare le operazioni ai sanitari del 118, che hanno continuato a rianimare la malcapitata. Alla fine gli sforzi hanno sortito gli effetti sperati: la bagnante ha ripreso a respirare in maniera autonoma, dopodiché è stata stabilizzata e trasportata al pronto soccorso per accertamenti.