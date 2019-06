Barca in avaria, famiglia messa in salvo dalla guardia costiera

La guardia costiera di Jesolo sabato pomeriggio ha messo in salvo una famiglia veneziana in barca a Cavallino Treporti. Due donne e due bambini sono stati soccorsi perchè la barca su cui si trovavano, un natante di sette metri, a causa di un'avaria e del cattivo stato del mare era in balia delle onde a circa due miglia dalla riva.

I soccorsi

Il mezzo nautico veloce GC111, pochi minuti dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto ha raggiunto la barca. Gli uomini della capitaneria hanno provveduto al trasbordo delle due signore e dei bambini che, sul mezzo della guardia costiera, sono stati trasportati in comando, mentre il natante in avaria è stato messo in sicurezza in attesa di ditta autorizzata per il successivo rimorchio in una darsena nelle vicinanze.

Scontro a San Giuliano

Venerdì pomeriggio, una donna è rimasta invece ferita in un incidente nautico a San Giuliano. La signora era a bordo di un motoscafo che, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con una barca a vela. Sembra che sia stata quest'ultima a cambiare rotta all'improvviso, probabilmente a causa di un barchino nelle vicinanze. La donna, ferita a un braccio, è stata accompagnata al pronto soccorso.