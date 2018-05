Razzi rossi al largo di Cortellazzo: operazione di salvataggio della Capitaneria di porto

Il mare era "gonfio" e certo la navigazione non era agevole, visto il vento e la pioggia fitta. E' stato in quel momento che all'orizzonte sono stati visti dei bagliori rossi al largo di Jesolo. Preoccupazione verso le 19 di giovedì per un'imbarcazione a vela che al momento del "may-day" si trovava a circa 7 miglia in linea d'aria da Cortellazzo, dove c'è la foce del Sile. A richiedere l'intervento dei soccorsi sono stati i 6 occupanti di un natante di 10 metri: per cause ancora al vaglio, uno di loro, sulla sessantina, ha battuto violentemente il capo riportando un profondo taglio al parte sinistra della testa.

Trauma cranico

Per il trauma cranico, la moglie e gli altri compagni di viaggio, tutti di nazionalità della Repubblica Ceca, hanno deciso di allertare il 118. Nel frattempo alla capitaneria di porto di Jesolo sono giunte numerose segnalazione del lancio di raggi di posizione al largo ed era già uscita una vedetta per intercettare eventuali imbarcazioni in difficoltà. Le difficoltà sono state acquite non solo dalle condizioni meteo, ma anche dal fatto che i richiedenti parlavano solo in lingua straniera. E' stata la centrale operativa del 118 a ricevere le coordinate riguardanti la posizione del natante, inoltrate subito alla capitaneria di porto.

Intervento della capitaneria di Venezia

L'operazione è stata coordinata dal guardia costiera di Venezia, che ha fatto uscire una motovedetta ad hoc e ha effettuato il trasbordo del ferito assieme alla moglie. Dopodiché lo sfortunato è stato riportato a terra, alla sede della capitaneria di porto di Jesolo, dove si erano nel frattempo portati i sanitari del 118. Da lì poi la corsa in ospedale, a causa del trauma cranico. Una volta giunto in terraferma il ferito è apparso cosciente, anche se visibilmente in difficoltà. In serata gli accertamenti medici del caso.