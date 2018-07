Colta da malore mentre fa il bagno in mare: 75enne trasportata d'urgenza in ospedale

Attimi di apprensione domenica pomeriggio a Caorle dove una donna, una turista 75enne, è stata colpita da malore mentre stava facendo il bagno al mare.

In rianimazione

L'episodio è avvenuto attorno alle 17.30 sul tratto di arenile di fronte l'hotel Columbus di via Vespucci. Ad accorgersi che qualcosa non andava anche gli altri turisti che hanno subito dato l'allarme ai bagnini e quindi al 118. La squadra del Suem giunta in pochi minuti ha subito rianimato la donna e, una volta stabilizzate le sue condizioni, l'ha trasportata d'urgenza in ospedale. La donna si trova ora ricoverata in rianimazione.