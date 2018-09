Paura a bordo del vaporetto: bambina colta da malore salvata da un poliziotto

Intervento decisivo di un poliziotto per tenere in vita una ragazzina di 10 anni che si era sentita male a bordo di un vaporetto. È successo lunedì mattina sulla linea 1, all'altezza di San Marcuola. A un certo punto dalla poppa dell'imbarcazione si sono levate delle urla: la piccola era finita a terra, con il respiro sempre più corto, davanti agli occhi dei genitori, disperati per quanto stava accadendo. A soccorrere la bambina per primo è stato un poliziotto delle volanti, in quel momento fuori servizio, che si trovava nel mezzo Actv e si stava recando al lavoro.

All'ospedale

Vista la gravità della situazione l'agente ha subito iniziato le manovre di soccorso, eseguendo il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca per circa un quarto d’ora, fino all’arrivo dell’idroambulanza che ha preso in carico la ragazzina. Le difficoltà maggiori dell’intervento dipendevano dal fatto che il mezzo fosse in movimento, prima di essere ormeggiato in Riva Di Biasio. Al poliziotto è andata la gratitudine della famiglia, dato che ha gestito una situazione complessa e delicata, dall’esito non scontato. La bimba, nata in Irlanda ma residente in Polonia, in condizioni stabili, è stata poi ricoverata all’ospedale Civile di Venezia.