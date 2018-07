Anziano in difficoltà nelle acque del Naviglio: giovane si immerge e riesce a salvarlo

Non ha esitato a togliersi le scarpe e a immergersi nelle acque del Naviglio per salvare un anziano in difficoltà che rischiava di essere "risucchiato" dal canale. Il salvataggio si è verificato sabato sera in piazza Cantiere a Dolo, in pieno centro. A pochi metri stava per iniziare lo spettacolo "Moby Dick in Pills", dunque in tanti hanno assistito ai momenti concitati in cui un 80enne, in palese difficoltà, è stato riportato all'asciutto grazie all'aiuto anche del sindaco Alberto Polo, che si è dato da fare assieme ai volontari della Croce Rossa per riportare la situazione alla normalità.

Il giovane sarà premiato

Protagonista dell'intervento un giovane universitario che nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale, a fine luglio, riceverà un riconoscimento da parte dell'amministrazione del paese della Riviera del Brenta. Non è da tutti prendere in mano la situazione in pochi istanti e sfidare le acque del Naviglio per salvare una persona. A quel punto l'anziano, conosciuto e seguito dai Servizi sociali, è stato trasportato al pronto soccorso per dei controlli. Con ogni probabilità ha alzato troppo il gomito, comportandosi poi in maniera decisamente fuori dalle righe.