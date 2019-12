Scritte offensive a Salvini a San Basilio

Scritte offensive all'indirizzo di Matteo Salvini comparse a Venezia San Basilio, quali «Salvini m..da». Arriva la denuncia del deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro: «A questi geni incompresi, e nemmeno troppo originali, - ha commentato - il prossimo Natale regalerò una lavagna magnetica sulla quale potranno scrivere le loro brillanti idee, almeno la smetteranno di imbrattare i muri della nostra splendida Venezia. Ho chiesto all'amministrazione comunale di provvedere gentilmente alla cancellazione di questa grossolana ed incivile espressione di idee per rispetto non solo di Matteo Salvini, ma di tutti noi veneziani che non abbiamo bisogno di leggere stupidaggini di questo tipo sui muri della città».