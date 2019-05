Festa di fine anno scolastico in difesa dei fiumi, a Salzano l'incontro con Acque Risorgive

Oltre 400 i ragazzi che sabato 18 maggio si sono dati appuntamento al palazzetto dello sport di Salzano per la cerimonia di premiazione, alla presenza del presidente di Acque Risorgive Francesco Cazzaro, del direttore di Civiltà dell’Acqua Eriberto Eulisse e dell’assessore comunale Michela Muffato. Un momento di condivisione, aperto alle famiglie, del lavoro svolto durante le lezioni in classe e le uscite sul territorio dell’anno scolastico che volge al termine. Per tutti in premio un buono spesa per l’acquisto di materiale scolastico.

Il messaggio

Al centro dell'intervento la corretta gestione dei fiumi che li rende risorsa preziosa ed evita che possano diventare una minaccia in occasione di eventi meteorologici straordinari. Ecco in sintesi il messaggio che Acque Risorgive Consorzio di bonifica, Centro Civiltà dell’Acqua e le 44 classi di 19 scuole primarie e secondarie di primo grado, di 13 comuni delle province di Venezia, Padova e Treviso, che hanno partecipato al progetto didattico “Ama il tuo fiume”.