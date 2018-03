San Camillo e Stella Maris, stop all'agitazione ma: "Servono garanzie occupazionali"

Verso un nuovo percorso. L'incontro di martedì con i sindacati, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, e le istituzioni in prefettura a Venezia, ha segnato la ripresa del dialogo sulle vertenze riguardanti gli ospedali San Camillo e Stella Maris. Le parti sociali hanno sospeso lo stato di agitazione sindacale e stabilito la data del prossimo incontro, fissato il 10 aprile.

Termini chiari

"A quella data dovranno essere chiari i termini della possibile acquisizione, la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dei lavoratori in appalto, e il mantenimento territoriale delle strutture. Per queste ragioni – spiegano le sigle sindacali - abbiamo sospeso lo stato di agitazione ma è del tutto evidente che se il prossimo 10 aprile non ci saranno risposte chiare lo sciopero sarà inevitabile".

L'incontro

All’incontro erano presenti l’assessore regionale, Luca Coletto, l’assessore Trapella del Comune di Chioggia, e l’assessore Simone Venturini per il Comune di Venezia, oltre a un rappresentante dell’Ulss Serenissima. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito l’esigenza di avere risposte precise in merito alla possibile cessione del San Camillo e di Stella Maris.

"Dobbiamo registrare – dichiarano Daniele Giordano, Carlo Alzetta e Piero Polo di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - ancora una volta l’atteggiamento poco trasparente della proprietà che non voleva aprire il confronto anche davanti ad una lettera formale di Villa Salus che annunciava trattative in stato avanzato. Prefettura e istituzioni hanno richiamato tutti alla responsabilità nella logica di tutelare due strutture fondamentali per la tenuta socio sanitaria del territorio"