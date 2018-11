San Donà, arrestato per spaccio di eroina: era a bordo dell'auto dell'acquirente

Nella serata di venerdì i militari compagnia di San Donà di Piave hanno tratto in arresto un pregiudicato 37enne di origini napoletane per spaccio di sostanza stupefacente.

Controlli

A seguito di un controllo a bordo di una auto in uno dei luoghi del Sandonatese segnalati ultimamente per la presenza di alcuni spacciatori, è stato trovato in possesso di eroina. Al momento del controllo si trovava a bordo di una macchina di un acquirente che aveva appena comprato altre dosi per un peso di circa 2 grammi. Quest’ultimo, un 35enne del Portogruarese, è stato segnalato quale assuntore all’autorità prefettizia.

Lo spacciatore

Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito è stato dichiarato in stato di arresto. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato per le successive analisi qualitative. Dopo aver trascorso la notte presso la camera di sicurezza della compagnia, in mattinata è stato condotto al Tribunale di Venezia per lo svolgimento del rito per direttissima al termine del quale, dopo la convalida dell’arresto, è stato disposto l’obbligo di dimora, con lo slittamento del processo al prossimo 21 dicembre.