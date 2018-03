Previsioni di marea rispettate, acqua alta sopra i 115: non resta che farsi un giro in canoa

Previsioni rispettate, l'alta marea ha raggiunto e superato i 120 centimetri previsti a Venezia, toccando quota 122 alle bocche di porto mentre a Punta Salute ha registrato 116 alle 23.30 di venerdì sera. Un lettore ha inviato un filmato: “venerdì sera c’era anche chi andava in canoa in piazza San Marco", probabilmente approfittando dell'orario e dell'assenza di turisti.

Previsioni

Da giorni il Centro Maree del Comune segnalava il valore 115-120 centimetri per la sera di venerdi. Nel pomeriggio il vento di scirocco ha cominciato a soffiare in modo molto più intenso di quanto previsto dalle previsioni meteorologiche: gli strumenti hanno segnato un vento costante di circa 40-45 chilometri all'ora. Il Centro Maree oltre a suonare le sirene per valori tra 115 e 120 con i classici suoni bitonali, ha avvisato via sma i circa 75.000 iscritti al servizio, indicando la possibilità di superamento di queste quote. Come poi si è registrato in mare.

Condizioni meteo

La segnalazione del Centro Maree faceva seguito all'allertamento del centro meteorologico dell'Arpa Veneto, che indicava: “Tra venerdì pomeriggio e sabato 31 precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale”. L'evento è stato causato da un sistema depressionario che dalla Groenlandia si è spostato verso il golfo di Biscaglia, inducendo venti di scirocco lungo l'Adriatico. Una conformazione meteorologica caratteristica del mese di novembre. Dall'inizio dell'anno gli eventi superiori a 80 centimetri sono stati 43,29 nel solo mese di marzo, di cui ben 9 sopra i 100. Sabato il Centro Maree prevede 95 centimetri alle 11.35 e 115 alle ore 23.50. Un'alta marea tra 115 e 120 comporta un allagamento tra il 20% e il 28% della superficie viaria. Il servizio di posa passerelle è garantito in tutti i percorsi previsti da Veritas.