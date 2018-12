A San Marco uno striscione di Forza Nuova con appello al patriarca

Doppio striscione in piazza San Marco per invitare il patriarca Francesco Moraglia ad affrontare un presunto caso di mala gestione di due chiese veneziane. È l'azione degli attivisti di Forza Nuova messa in atto all’alba di stamattina, 3 dicembre: il messaggio è «Moraglia: basta chiese di famiglia», ed è comparso proprio davanti alla basilica. «Denunciamo una situazione grave», spiegano, facendo riferimento a uno dei preti attivi in città e accusandolo di «gestire familiarmente le chiese a lui affidate» e «usare la religione a fine di lucro».