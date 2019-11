A Sant'Erasmo continuerà ad esserci un medico di famiglia: è la dottoressa Maayan

Nelle scorse settimane, la notizia della conclusione delle attività a Sant'Erasmo dello storico medico Rodolfo Pesce ha generato molta preoccupazione tra gli abitanti, che si sono rivolti immediatamente all'amministrazione comunale e all'Ulss 3 per ottenere delle garanzie. Nonostante la carenza di personale e la difficoltà ad individuare candidati per ricoprire i posti vacanti in luoghi periferici della città, Comune e azienda sanitaria sono riusciti ad individuare un nuovo medico di famiglia per l'isola, la dottoressa Hening Maayan, che raccoglierà il testimone lasciato dal dottor Pesce. Il nuovo medico è stato presentato alla comunità lo scorso 14 novembre, alla presenza dell'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

Un lieto fine non scontato

«Questo lieto fine non era affatto scontato - ha sottolineato Venturini - vista la grande emergenza rappresentata dalla carenza di medici che il nostro Paese sta attraversando. Un'emergenza che rende sempre più difficile per le amministrazioni civiche e le aziende sanitarie individuare nuovi professionisti in caso di pensionamento o trasferimento dei medici di famiglia. Anche per Sant'Erasmo, come già fatto in altre occasioni per Dese, Malcontenta o Ca' Sabbioni, ci siamo subito attivati in sinergia con l'Ulss 3 Serenissima, che ringrazio, per individuare una veloce soluzione». Gli ha fatto eco il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben: «I problemi complessi si risolvono, come avvenuto in questo caso - ha sottolineato - con la collaborazione tra enti e cittadini, più e meglio che con le contrapposizioni. Là dove incontra la disponibilità della cittadinanza, l'Ulss 3 dimostra di saper mettere in campo dedizione ed impegno, fino a raggiungere il miglior risultato possibile per la tutela della salute della cittadinanza».