La Dea bendata fa tappa a Santa Maria di Sala: fortunato centra un "5" da 64mila euro

La fortuna continua a sorridere al Veneziano, e questa volta fa tappa a Santa Maria di Sala. Con una schedina del SuperEnalotto da pochi euro, infatti, un giocatore baciato dalla dea bendata ha sfiorato il jackpot da oltre 100 milioni di euro, portandosi a casa il montepremi da 64mila euro riservato ai "5".

Un "5" da 64mila euro

La giocata, secondo quanto riporta AgiPro, è stata convalidata nel punto vendita Ted in via Marinoni 21. Il jackpot, nel frattempo, continua a crescere e ha raggiunto i 111,5 milioni di euro, al quinto posto nelle vincite più alte della storia del gioco e il più alto in palio in Europa. Proprio in Veneto sono stati centrati i due jackpot del 2017: 94 milioni vinti a Mestrino (Padova) il 25 febbraio e 77,7 milioni a Caorle l'1 agosto scorso.