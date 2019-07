Intromettitori al Tronchetto, scattano le sanzioni dei carabinieri

Stavano indirizzando alcuni turisti appena arrivati al Tronchetto verso alcuni lancioni diretti in centro a Venezia. Ma i carabinieri impegnati in un servizio ad hoc hanno subito sanzionato i due "intromettitori", accaparratori di clienti che cercano in tutti i modi di accalappiare turisti e convogliarli nelle proprie imbarcazioni, di fatto sottraendoli al trasporto pubblico. Peri due abusivi, anche a fronte del nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Venezia che sanziona questo tipo di pratica truffaldina, sono scattate due contravvenzioni da 200 euro.

Servizio straordinario

Nell'arco dei servizi svolti nella giornata di ieri, i militari dell'Arma sono stati impegnati anche in piazzale Roma e sul ponte della Libertà. Nella fattispecie, sono state controllate una cinquantina di persone ed una ventina di veicoli. Due ragazzi sono stati invece sorpresi nei pressi della stazione ferroviaria con alcuni grammi di marijuana e segnalati alla prefettura come consumatori.