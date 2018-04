Continuano le ricerche di Sara, nuovo appello della famiglia: "Si trova a Venezia, aiutateci"

Nel tardo pomeriggio di sabato ancora nessuna notizia di Sara. Di lei si sono perse le tracce da giovedì, quando si è allontanata dalla sua abitazione di Pieve di Cadore, nel Bellunese. I parenti sono sicuri che la ragazzina sia in laguna: "È a Venezia - riferisce lo zio - Il cellulare è stato agganciato là e lei è stata ripresa dalle telecamere della stazione Santa Lucia. È entrata nel negozio Tiger e poi è uscita dalla stazione. Non sappiamo se ha viaggiato in compagnia, nelle immagini di videosorveglianza è da sola".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Innamorata di Venezia"

Ciò che si sa è che poco prima di allontanarsi da casa aveva manifestato l'intenzione di visitare la mostra "Venice Secrets: Crime & Justice": è lì che i familiari si sono diretti venerdì, chiedendo aiuto. La ragazza si sarebbe allontanata da casa vestita di nero con uno zainetto dello stesso colore. I carabinieri, così come le altre forze dell'ordine, sono allertati e sono alla ricerca. "Sara ama Venezia, ne è innamorata - rivela il parente - Ci viene spesso, potrebbe essersi rifugiata in qualche luogo da cui è stata attratta. Non sappiamo, però, di amici in città".

Appello sul web: "Aiutateci"

Venerdì il padre di Sara le ha rivolto un appello in video, chiedendole di farsi viva. Dagli zii arriva una richiesta di aiuto a chiunque possa aver visto la ragazza: "Amici veneti - scrive Ketty - È scomparsa Sara. La cerchiamo da due giorni, dovrebbe essere ancora su Venezia. Vi preghiamo per qualsiasi informazione di contattare i numeri nella locandina o le forze dell'ordine e di condividere con i vostri contatti".