Un trapianto incrociato Italia-Spagna con scambio di organi all'aeroporto di Venezia

Per la seconda volta Italia e Spagna si sono "scambiate" due reni per un trapianto. Lo ha annunciato il direttore generale del Centro nazionale trapianti Massimo Cardillo inaugurando questa mattina a Roma gli Stati generali della Rete trapiantologica nazionale, che vedono la partecipazione di oltre 500 operatori del settore.

Padova - Barcellona

Dopo il primo successo dell'agosto 2018 - riporta PadovaOggi - lo scorso 22 ottobre è stata realizzata una nuova catena di donazione e trapianto "crossover": una donna spagnola ha donato un rene a un paziente italiano, mentre la moglie di quest'ultimo, immunologicamente incompatibile con suo marito, ha "restituito" l'organo donandolo al figlio della prima donatrice, in attesa di trapianto. I due interventi sono stati eseguit tra il Centro trapianti di rene e pancreas dell'azienda ospedaliero-universitaria di Padova, diretto dal prof. Paolo Rigotti, e l'Unità di trapianto renale della Fondazione Puigvert dell'università di Barcellona. Entrambi i pazienti e i loro rispettivi donatori sono già tornati a casa. La donazione incrociata è stata realizzata grazie alla South Alliance for Transplant (SAT), un accordo internazionale che vede coinvolti Italia, Spagna, Francia e Portogallo per individuare programmi comuni di cooperazione con l’obiettivo di incrementare le risposte ai pazienti in attesa di ricevere un trapianto.

Volo di linea e scambio al Marco Polo

Grazie al complesso lavoro organizzativo del CNT e del Centro regionale trapianti del Veneto, diretto dal dott. Giuseppe Feltrin, per la prima volta lo scambio degli organi è avvenuto in simultanea e utilizzando un volo di linea. Il rene del donatore spagnolo è arrivato all'aeroporto di Venezia a bordo di un velivolo della compagnia Vueling, che ha ospitato il contenitore isotermico nella cabina di pilotaggio: all'atterraggio gli operatori del 118 di Padova, coordinato dal dott. Andrea Spagna, hanno preso in consegna l'organo e hanno affidato all'equipaggio il rene del donatore italiano, che è decollato mezz'ora dopo alla volta di Barcellona. Lo scambio era stato inizialmente programmato per la settimana precedente ma le manifestazioni che hanno bloccato lo scalo catalano avevano convinto il Centro nazionale trapianti e l'Organizacion nacional de trasplantes iberica a sospendere la procedura in attesa del ripristino delle migliori condizioni di sicurezza per il trasporto degli organi.

55 trapianti crossover

Sempre a fine ottobre, inoltre, si sono concluse con successo le prime due catene su scala nazionale di trapianti in modalità DECK, ovvero una serie di scambi crossover innescati però non da un donatore vivente ma da un deceduto. Grazie alla donazione di due reni prelevati da un uomo deceduto in Lombardia, sono stati realizzati ben sei trapianti nei centri di Padova, Milano San Raffaele, Bergamo, Brescia e Roma Tor Vergata. Il protocollo DECK è un'idea tutta italiana, nata lo scorso anno grazie a una sperimentazione del Centro trapianti di rene di Padova. Grazie a 20 catene crossover, la Rete nazionale ha realizzato 55 trapianti, con il coinvolgimento di 41 coppie donatore/ricevente e 8 donatori samaritani.