Apre sacchetto di verdure surgelate e trova scarafaggio: cena rovinata e disgusto

Uno spettacolo raccapricciante quello che ha scoperto una lettrice di Maerne di Martellago, lunedì sera, giusto verso ora di cena. Ha aperto una busta di verdure surgelate, bietole erbette, sul punto di preparare un contorno da mettere a tavola, ma ciò che ha trovato, in mezzo alle foglie gli ha letteralmente fatto passare la voglia di mangiare.

L'insetto

Non ha impiegato molto tempo a capire che si trattava di uno scarafaggio, confuso tra le foglie il malcapitato e finito chissà come assieme alle erbette, forse nell'estremo tentativo di non separarsi dai vegetali, oggetto del successivo congelamento e confezionamento. Con tanto di zampette, corpo, riconoscibile e testa, tutto schiacciato. Disgustata e infastidita per l'accaduto, lo ha fotografato e ha inviato l'immagine chiedendo di rendere nota la sua vicenda. L'unico modo per sfogarsi contro una svista tanto grave, che oltretutto gli è costata una portata del suo pasto.