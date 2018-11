Scarcerato e rimpatriato, prima applicazione del sistema "agevolato" di espulsione

Rimpatrio eseguito dagli uomini dell’ufficio immigrazione della questura di Venezia. Un 41enne tunisino, scarcerato ieri dopo aver scontato un anno e mezzo di reclusione per spaccio di droga, è stato accompagnato stamattina direttamente nel Paese di origine.

La questura comunica che l’attività, organizzata dalla squadra espulsioni, è stata agevolata dal recente "decreto Salvini" che prevede la possibilità di detenere amministrativamente lo straniero - su disposizione del giudice di pace - sia prima che dopo l’udienza di convalida, per organizzarne il rimpatrio. È la prima volta che il nuovo sistema viene utilizzato in Veneto. Tutte le fasi sono state portate a termine nell’arco di 24 ore dalla scarcerazione: identificazione e pianificazione dell’udienza di convalida prima del fine-pena, vigilanza e scorta internazionale dopo. Stessa sorte per un 50enne irregolare del Kosovo, il quale è stato espulso nonostante avesse manifestato l’intenzione di fare una nuova domanda di asilo.